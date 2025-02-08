Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Peduli Kesehatan Masyarakat, Kodim 1714/PJ dan RSUD Mulia Gelar Klinik Lapangan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |18:58 WIB
Peduli Kesehatan Masyarakat, Kodim 1714/PJ dan RSUD Mulia Gelar Klinik Lapangan
Kodim 1714 PJ dan RSUD Mulia Gelar Klinik Lapangan (foto: dok ist)
A
A
A

MULIA - Faktor kesehatan pada masyarakat merupakan kondisi mendasar yang harus selalu mendapatkan perhatian, oleh seluruh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu (8/2/2025). 

Bertempat di Lapangan Kodim 1714/PJ telah dilaksanakan pengobatan gratis bagi pengungsi akibat dampak dari perang antara kedua pendukung Paslon Bupati Puncak Jaya yang belum ditetapkan oleh MK, sehingga membuat masyarakat enggan untuk kembali kerumahnya masing-masing memilih untuk tetap mengungsi di Kodim Puncak Jaya.

Kegiatan pengobatan gratis tersebut adalah hasil kerjasama Kodim 1714/PJ dengan PMI serta RSUD Mulia, dokter yang bertugas pada pengobatan gratis tersebur adalah dr. Iyan Pranata, drg. Mithalhuda, dr. Charulnisa Sp.A, dr. Devi Anggara dan tenaga Paramedis RSUD Mulia serta Bakes Kodim 1714/PJ, hampir seluruh pengungsi kurang lebih 375 warga yang mendapat pemeriksaan dan pengobatan gratis. 

Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya, Letkol Inf Irawan Setya Kusuma menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat.

“Saat kami singgung mengapa TNI harus memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat? Dandim menjawab dengan tegas bahwa masyarakat merupakan bagian strategis dari potensi pertahanan Negara, sistem pertahanan Negara kita adalah Sistem Pertahanan Semesta atau Sishanta adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya,” ujarnya.

 

