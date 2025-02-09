Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |07:10 WIB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |07:10 WIB
TNI AD Bagikan Logistik ke Pengungsi Korban Bentrok Berdarah di Puncak Jaya
TNI AD Bagikan Logistik ke Pengungsi Korban Bentrok Berdarah di Puncak Jaya
A
A
A

PUNCAK JAYA - Kerja sama Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 112/DJ dan Kodim 1714 Puncak Jaya terus berlangsung. Hal ini dalam upaya menangani pengungsi akibat konflik antara dua kelompok pendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati yang bersaing dalam Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, bentrokan terjadi antara pendukung paslon nomor urut 1 Yuni Wanda, dan Mus Kagoya dengan pendukung paslon nomor urut 2, Miren Kagoya dan Mendi Wonorengga. Satu orang dilapokan tewas dalan kejadian itu.

“Pembagian logistik dan pengobatan ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu meringankan beban para pengungsi yang terdampak konflik tersebut,” ujar Dansatgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 112/DJ Letkol Inf Fiska Bagus Tri Sunaryanto, Minggu (9/2/2025).

Selain itu, Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 112/DJ Kodim 1714 Puncak Jaya juga memberikan perlindungan dan keamanan kepada para pengungsi agar mereka dapat merasa lebih aman dan nyaman.

“Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan para pengungsi dapat memperoleh kebutuhan pokok dan perawatan medis yang mereka butuhkan,”imbuhnya.

Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 112/DJ Kodim 1714 Puncak Jaya juga berkomitmen untuk terus mendukung upaya penyelesaian konflik tersebut agar para pengungsi dapat kembali ke rumah dan kehidupan mereka yang normal.

Lebih lanjut dia mengatakan, bantuan logistik dan pengobatan yang diberikan sangat penting untuk membantu meringankan beban para pengungsi dan memberikan perlindungan serta keamanan kepada mereka.

 

