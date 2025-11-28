Perkuat Sinergi, Kadispenad Kunjungi iNews Media Group

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Infanteri Donny Pramono mengunjungi iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

Kedatangannya dilakukan dalam rangka menyambung silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi yang telah terbangun sejak lama.

Kadispenad menyampaikan rasa terima kasih kepada iNews Media Group yang telah memberikan sambutan hangat dalam pertemuan tersebut. Ia juga mengaku terpukau dengan kekuatan bisnis media yang dimiliki iNews Media Group.

"Kegiatan ini adalah kegiatan silaturahmi. Salah satu program kami adalah media visit. Saya sebagai Kadispenad yang baru, patut atau harus mengunjungi media-media, karena media adalah mitra strategis kami," kata Donny usai pertemuan dengan jajaran redaksi iNews Media Group.

Pria yang tak lama lagi menyandang pangkat bintang satu itu memandang, bahwa media merupakan jembatan yang menghubungkan berbagai pihak. Karena itu, peran dan keberadaannya sangat dibutuhkan, termasuk oleh Dispenad.

"Tanpa media, Dispenad nggak bisa apa-apa. Jadi harus ada jembatan untuk menghubungkan antara kami, pihak TNI, dengan masyarakat. Tentunya dengan memberikan berita-berita yang akurat dan benar," ujarnya.