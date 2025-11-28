Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Sinergi, Kadispenad Kunjungi iNews Media Group

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |16:59 WIB
Perkuat Sinergi, Kadispenad Kunjungi iNews Media Group
Kadispenad Kolonel Infanteri Donny Pramono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Infanteri Donny Pramono mengunjungi iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025). 

Kedatangannya dilakukan dalam rangka menyambung silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi yang telah terbangun sejak lama.

Kadispenad menyampaikan rasa terima kasih kepada iNews Media Group yang telah memberikan sambutan hangat dalam pertemuan tersebut. Ia juga mengaku terpukau dengan kekuatan bisnis media yang dimiliki iNews Media Group.

"Kegiatan ini adalah kegiatan silaturahmi. Salah satu program kami adalah media visit. Saya sebagai Kadispenad yang baru, patut atau harus mengunjungi media-media, karena media adalah mitra strategis kami," kata Donny usai pertemuan dengan jajaran redaksi iNews Media Group.

Pria yang tak lama lagi menyandang pangkat bintang satu itu memandang, bahwa media merupakan jembatan yang menghubungkan berbagai pihak. Karena itu, peran dan keberadaannya sangat dibutuhkan, termasuk oleh Dispenad.

"Tanpa media, Dispenad nggak bisa apa-apa. Jadi harus ada jembatan untuk menghubungkan antara kami, pihak TNI, dengan masyarakat. Tentunya dengan memberikan berita-berita yang akurat dan benar," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186066//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-gmCz_large.jpg
iNews Media Group Ajak Content Creator Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186015//angela_img-h7rI_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ingatkan Bahaya Hoaks yang Menyebar Enam Kali Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185926//prajurit_tni-82s6_large.jpg
TNI Siapkan Jenderal Bintang Tiga untuk Pimpin Pasukan Perdamaian di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185621//3_oknum_tni_pembunuh_kacab_bank-6kYr_large.jpg
Berkas Rampung, 3 Oknum TNI Pembunuh Kacab Bank Segera Diseret ke Pengadilan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407//inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180164//inews-f3Ym_large.jpg
Antusiasme Mahasiswa Memuncak saat Rakyat Bersuara Digelar di Unpad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement