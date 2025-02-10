Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gara-Gara Kasus Ini, Kejagung Geledah Ditjen Migas Kementerian ESDM 

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |18:08 WIB
Gara-Gara Kasus Ini, Kejagung Geledah Ditjen Migas Kementerian ESDM 
Kejagung geledah Ditjen Migas Kementerian ESDM
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak pukul 12.00 WIB pada Senin (10/2/2025). 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengatakan, penggeledahan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT. Pertamina (Persero), sub holding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode tahun 2018 hingga 2023.

"Iya (terkait kasus itu)," kata Harli saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).

Namun Harli belum memerinci mengenai kasus dugaan tipikor itu. Dia mengatakan, Kejagung bakal menyampaikan informasi lengkap pada sesi wawancara yang telah dijadwalkan pukul 18.00 sore ini.

"Sebentar mau doorstop," kata Harli.

Sebagai informasi, penggeledahan sejak siang tadi masih berlangsung hingga pukul 17.55 WIB. Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, belum ada penyidik Kejagung yang keluar dari Gedung Ditjen Migas Kementerian ESDM itu. Sementara, para pegawai tampak lalu lalang karena sudah memasuki jam pulang kerja.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, penggeledahan berlangsung di empat lantai Gedung Ditjen Migas, yakni lantai 8, 12, 15 dan 16. Namun belum diketahui pasti lantai tersebut merupakan ruangan dan bagian apa.

(Khafid Mardiyansyah)

      
