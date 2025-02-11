Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perempuan Seberat 300 Kg Dibawa ke RS dengan Truk Derek, Butuh 20 Orang untuk Menggotongnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |06:42 WIB
Perempuan Seberat 300 Kg Dibawa ke RS dengan Truk Derek, Butuh 20 Orang untuk Menggotongnya
Chatwisa dinaikkan ke truk derek untuk dibawa ke rumah sakit.
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita Thailand seberat 300 kg terpaksa diikat ke truk derek agar bisa dibawa ke rumah sakit karena ukuran badannya yang terlalu besar untuk perjalanan biasa. Tindakan ini dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya setelah dia ditemukan kesulitan bernafas di rumahnya.

Perempuan, yang diidentifikasi dengan nama Chatwisa, 36 tahun, ditemukan dalam keadaan tertelungkup di tempat tidur di rumahnya di Ayutthaya, Thailand. Dia mengalami kesulitan bernafas saat menyeruput teh susu manis dari mangkuk di samping mulutnya.

Diangkut Truk Derek

Untuk menyelamatkan Chatwisa, paramedis memasang selang trakea untuk membantunya bernapas, lalu harus merobohkan dinding kamar tidur dan mencopot pintu. Diperlukan lebih dari 20 orang untuk mengangkat tempat tidur berbingkai logam buatannya ke luar untuk dimuat ke truk derek, jenis yang digunakan untuk mengangkut SUV seberat dua ton, menurut laporan TMZ.

Pengemudi yang terkejut merekam pemandangan langka saat truk derek meluncur melewati kemacetan dengan Chatwisa tergeletak di atasnya. Truk derek tersebut membawa Chatwisa ke Rumah Sakit Somdej Phra Sangkharat pada Kamis, (6/2/2025) sore.

Setelah tiba di rumah sakit, perjuangan dilanjutkan dengan menurunkan Chatwisa dari truk dan membawanya ke dalam rumah sakit.

 

