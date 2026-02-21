Gagal Rampok Bank, Pria Bangladesh Terkunci 9 Jam dalam Brankas

JAKARTA - Seorang pria Bangladesh berusia 24 tahun ditangkap di Milan setelah terjebak selama sembilan jam di dalam brankas bank yang diduga hendak dirampoknya, demikian dilaporkan kantor berita negara Italia ANSA pada Jumat (20/2/2026).

Calon perampok itu dilaporkan memasuki bank UniCredit selama jam kerja sehari sebelumnya dan masuk ke dalam brankas untuk mengambil kotak penyimpanan, di mana ia terjebak oleh kunci otomatis.

Petugas keamanan bank, yang melihat tersangka melalui kamera pengawas, memberi tahu pihak berwenang sekitar pukul 9 malam pada Kamis (19/2/2026), kata ANSA. Namun, kunci otomatis tersebut mencegah siapa pun mengakses brankas sebelum akhirnya terbuka keesokan paginya. Petugas pemadam kebakaran baru bisa masuk ke dalam brankas pada pukul 6 pagi, menurut ANSA.

Tersangka berhasil diselamatkan, segera ditangkap, dan didakwa dengan pencurian berat, lapor kantor berita tersebut. Polisi sedang bekerja di lokasi kejadian untuk merekonstruksi insiden tersebut.