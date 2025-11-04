Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menara Abad Pertengahan di Roma Runtuh, Tewaskan Pekerja Rumania

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |19:00 WIB
Menara Abad Pertengahan di Roma Runtuh, Tewaskan Pekerja Rumania
Menara abad pertengahan di Roma, Italia runtuh.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah menara abad pertengahan yang terletak di dekat Colosseum﻿ di pusat Kota Roma, Italia, runtuh sebagian dan menjebak seorang pekerja Rumania di bawah puing selama berjam-jam. Otoritas Italia dan Rumania pada Selasa (4/11/2025) menyampaikan bahwa pekerja tersebut telah meninggal dunia.

Sebagian menara setinggi 29 meter itu runtuh sekitar pukul 10.30 GMT pada Senin (3/11/2025), dan runtuhan kedua menyusul 90 menit kemudian, sebagaimana ditunjukkan oleh video yang diunggah di media sosial dan video Reuters﻿.

Kepulan debu muncul dari jendela disertai suara reruntuhan batu. Insiden kedua terjadi saat petugas pemadam kebakaran sedang bekerja di bangunan tersebut dengan tangga udara.

Pria tersebut berhasil dievakuasi pada Senin malam setelah sekitar 11 jam terjebak. Namun, korban mengalami henti jantung saat tiba di rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Selasa pagi, menurut pernyataan rumah sakit.

"Meskipun tim medis di Roma telah berupaya keras, Octav Stroici, yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan bersejarah yang sedang menjalani restorasi, telah meninggal dunia," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rumania di X﻿, sebagaimana dilansir Reuters﻿.

Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, juga menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini.

 

Topik Artikel :
Menara Bangunan Runtuh Roma Italia
