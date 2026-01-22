Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Warung Nasi Padang Tertua di Singapura Akan Berhenti Beroperasi Setelah 78 Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |16:54 WIB
Warung Nasi Padang Tertua di Singapura Akan Berhenti Beroperasi Setelah 78 Tahun
Warong Nasi Pariaman telah beroperasi sejak 1948 di persimpangan North Bridge Road dan Kandahar Street. (Foto: Facebook)
SINGAPURA – Warung nasi padang populer dan tertua di Singapura, Warong Nasi Pariaman, akan segera mengakhiri operasinya pada akhir Januari 2026. Warung ini telah beroperasi menyajikan nasi padang di Negeri Singa sejak 78 tahun lalu.

Kedai yang berlokasi di ruko 738 North Bridge Road, Singapura, ini mengumumkan penutupannya melalui unggahan Instagram pada 20 Januari. Disebutkan bahwa warung ini akan beroperasi untuk terakhir kalinya pada 31 Januari 2026.

"Terima kasih atas dukungan, cinta, dan kenangan indah Anda bersama kami selama ini," demikian bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Berita Harian Singapura.

Warung makan ini, yang telah beroperasi sejak tahun 1948, diwariskan dari generasi ke generasi.

 

