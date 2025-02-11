Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tampang Sangar dan Badan Besar, Begal Sadis Ini Nangis Histeris dan Gigit Polisi saat Ditangkap

Widodo Waluyo , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |11:12 WIB
Tampang Sangar dan Badan Besar, Begal Sadis Ini Nangis Histeris dan Gigit Polisi saat Ditangkap
Tampang Sangar dan Badan Besar, Bandit Sadis Ini Nangis Histeris dan Gigit Polisi saat Ditangkap
A
A
A

BENGKULU - Seorang pelaku begal menangis histeris saat dirinya ditangkap polisi. Selain menangis, pelaku juga berusaha kabur dengan cara menggigit salah satu tangan anggota polisi yang membekapnya.

Pelaku begal sadis ini bernama Edo Pitrianto (24) warga Desa Kampung Jeruk,  Kabupaten Rejang Lebong,  Provinsi Bengkulu.

“Edo ditangkap lantaran terbukti melakukan aksi pembegalan pada akhir Januari bersama sejumlah rekannya,” ujar Kapolsek Sindang Kelingi, Iptu Dodi, Selasa (11/2/2025).

Saat ditangkap, kata Dodi, pelaku sambil menangis histeris sempat mencoba kabur dan memberi perlawanan kepada petugas dengan cara menggigit salah satu tangan personel Polsek Sindang Kelingi yang membekapnya hingga terluka.

Namun usahanya tersebut sia-sia, pelaku segera dibawa ke Polsek Sindang Kelingi beserta satu buah sepeda motor yang diduga merupakan hasil pembegalan yang ia lakukan terakhir kali.

Berdasarkan keterangan polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa di Jalan Lintas Sumatera Rejang Lebong-Lubuk Linggau.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
curanmor bandit Begal
Telusuri berita news lainnya
