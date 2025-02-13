Setidaknya 20 Orang Luka-Luka Setelah Mobil Tabrak Kerumuman di Munich

MUNICH - Setidaknya 20 orang terluka ketika sebuah mobil menabrak kerumunan di Munich, Jerman pada Kamis, (13/2/2025) kata polisi. Insiden ini terjadi di saat Munich bersiap untuk konferensi keamanan tingkat tinggi yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Surat kabar Bild mengatakan polisi harus memastikan apakah pengemudi Mini Cooper tersebut sengaja menabrak kerumunan atau salah menginjak pedal gas dan rem.

Dalam posting di X, Polisi mengatakan bahwa mereka telah menahan pengemudi dan tidak menganggapnya sebagai ancaman lebih lanjut, tetapi menolak berkomentar apakah itu kecelakaan atau serangan.

"Setidaknya 20 orang terluka, beberapa dalam kondisi serius dan kritis," kata juru bicara kepolisian Munich, sebagaimana dilansir Reuters.

Pengamanan Tinggi

Konferensi Keamanan Munich dimulai pada Jumat, (14/2/2025) dan pejabat senior, termasuk Vance dan Zelenskiy, akan tiba pada Kamis.

Operasi polisi skala besar sedang berlangsung di dekat stasiun kereta api pusat kota.

"Seorang pria tergeletak di jalan dan seorang pemuda telah dibawa pergi oleh polisi. Orang-orang duduk di tanah, menangis dan gemetar," tulis seorang reporter dari stasiun penyiaran lokal BR dalam sebuah posting di X.