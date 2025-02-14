Advertisement
HOME NEWS JATENG

Polisi Gadungan di Magelang Tipu Sejumlah Bocah, Dituduh Pelaku Tawuran

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |14:12 WIB
Polisi Gadungan di Magelang Tipu Sejumlah Bocah, Dituduh Pelaku Tawuran
Polisi Gadungan (foto: Okezone)
A
A
A

MAGELANG – Aparat Reserse Mobile (Resmob) Satuan Reserse Kriminal Polres Magelang Kota menangkap seorang pria yang menipu belasan bocah. Modusnya, tersangka ini mengaku sebagai anggota Polri, menakut-nakuti para korban sebagai pelaku tawuran kemudian mengambil ponsel-ponsel mereka dan dibawa kabur.

Tersangka itu seorang laki-laki, berinisial MJK (27) warga Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Insiden itu terjadi di Jalan Jambesari, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang pada Minggu (2/2/2025) sekira pukul 16.30 WIB.

Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setyaningrum mengemukakan awalnya seorang anak dari Mukhamad Saiful Maarif selaku pelapor sedang bermain di sekitar lapangan Rindam IV/Diponegoro.

“Kemudian didatangi pria yang mengenakan masker dan berkacamata, mengaku sebagai anggota kepolisian,” kata AKBP Anita kepada MNC portal, Jumat (14/2/2025).

Saat beraksi, dia mengendarai sepeda motor matic Scoopy warna biru putih. Anak itu diminta mengikuti pelaku, dibonceng ke arah Jambesari, Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Setibanya di lokasi, pelaku berhenti meminta menghubungi teman-temannya yang lain. Setelah berkumpul mereka diminta menyerahkan semua ponselnya. 

“Pelaku mengatakan sedang bertugas, dan mengatakan kepada para korban ‘kalian pelaku tawuran’,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
