Satgas Yonif 112/DJ Gelar Kegiatan Bakti Sosial dan Pengobatan di Kampung Wandenggobak

PUNCAK JAYA - Dalam kegiatan ini, Satgas Yonif 112/ DJ membagikan paket sembako dan Baju layak Pakai kepada warga Wadenggombak, Distrik Kalisemen Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua yang membutuhkan, Jum'at (14/2/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin Langsung oleh Danpos Kalisemen Lettu Inf Mohamad Abdul Gani, STR. Han, Selain itu juga memberikan layanan kesehatan gratis, edukasi tentang pola hidup sehat, serta berdiskusi langsung untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan yang dirasakan masyarakat setempat.

“Kami ingin hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai saudara yang peduli, kami berharap bisa membantu serta mewujudkan kegiatan kepedulian TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 112/DJ semakin memperkuat sinergi dan kebersamaan dengan warga, menciptakan hubungan yang harmonis demi kesejahteraan bersama, meringankan beban masyarakat serta membangun kebersamaan.

Salah satu warga kampung Wandenggobak Mama Maruna mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran Satgas Yonif 112/DJ memberikan dampak positif yang selama ini di butuhkan oleh warga setempat.

Kegiatan ini berlangsung dengan penuh keakraban dan keharmonisan di mana warga dan anggota Satgas berinteraksi dalam suasana kekeluargaan dengan adanya kegiatan sosial ini.

Satgas Yonif 112/DJ berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa di berbagai wilayah tugasnya guna mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Pen Satgas Yonif 112/DJ)

(Khafid Mardiyansyah)