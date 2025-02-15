Viral Mobil Mewah Bernopol Tak Senonoh di Malang, Langsung Ditilang Polisi

MALANG - Viral di media sosial, sebuah mobil mewah bernopol tidak senonoh berkendara di jalanan Kota Malang, Jawa Timur. Satlantas Polresta Malang Kota, menindak cepat yang ternyata diketahui nopol palsu, dan berdalih kebutuhan membuat konten video.

Video yang viral di media sosial Tiktok ini memperlihatkan sebuah mobil BMW putih berplat palsu terbaca tak senonoh yakni- N 3 NEN, melintas di Jalan Raya Soekarno Hatta Kota Malang pada Jumat malam. Mobil ini pun disorot warganet karena dinilai tidak pantas.

Polisi langsung menelusuri pemilik mobil melalui CCTV dan mengamankan pengemudi mobil, yakni Raisa, seorang mahasiswi di Kota Malang.

Dalam pengakuannya pada wartawan Sabtu petang di Polresta Malang Kota, Raisa mengaku sengaja memasang plat palsu bernada tak senonoh itu demi kebutuhan konten di media sosial.

"Mobil tersebut milik teman saya, ini untuk konten dan saya yang mengemudikan mobil tersebut," katanya.

Penilangan pun dilakukan. Pengemudi dikenai Pasal 280 dan membayar denda Rp500 ribu. Penggantian plat palsu dengan yang asli juga langsung dilakukan di Mapolresta Malang Kota.

Raisa juga meminta maaf pada warga Kota Malang dan menyebut tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Ia juga meminta masyarakat tidak meniru perbuatannya.

(Khafid Mardiyansyah)