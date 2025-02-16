Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Truk Boks Tabrak Minibus, 12 Korban Luka-Luka

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |15:38 WIB
Truk Boks Tabrak Minibus, 12 Korban Luka-Luka
Tabrakan truk dan minubus akibatkan 12 orang luka-luka (Foto : Istimewa)
TOBA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Umum Medan menuju Tarutung, tepatnya di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Sabtu 15 Februari 2025, sekira Pukul 9.30 WIB. Truk box yang gagal mendahului mobil truk, menabrak mobil minibus travel bermerek Parisma.

Kasat Lantas Polres Toba, AKP Khairul Akbar Lubis menerangkan, kecelakaan berawal mobil truk box yang dikemudikan oleh Seger (49), warga Huta IIi KP Gunung l, Kelurahan Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Sumut, datang dari arah Medan menuju Tarutung.

AKP Khairul Akbar Lubis menjelaskan, setibanya di lokasi TKP, mobil truk box hendak mendahului truk Hino yang ada di depannya, namun gagal melewati kendaraan tersebut. Dan akhirnya truk box bertabrakan dengan mobil mini bus travel Parisma yang datang dari arah berlawanan (arah Tarutung menuju Medan) yang dikemudikan oleh Radman Batubara dengan membawa 11 orang penumpang.

"Petugas bersama masyarakat yang datang ke lokasi, berjibaku melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan pertama kepada para korban,"ujar Khairul Akbar Lubis kepada Okezone, Minggu (16/2/2025).

Akibat dari benturan yang kencang, kata Khairul Akbar Lubis, membuat pengemudi mobil mini bus travel Parisma dan 11 orang penumpangnya mengalami luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit umum HKBP Balige Toba.

"Supir dan kernet truk box dan kedua mobil sudah diamankan Polsek Balige. Supir dan kernet mobil truk saat ini dilakukan pemeriksaan intensif di unit Laka Polres Toba,"pungkas Khairul Akbar Lubis.

Mobil truk box laga kambing dengan mini bus, mini bus ringsek hingga sopir dan 11 penumpang mengalami luka-luka.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
