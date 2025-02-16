Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ibu Rumah Tangga Tewas Terlindas Truk, Sopir Kabur

Indra Siregar , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |15:21 WIB
Ibu Rumah Tangga Tewas Terlindas Truk, Sopir Kabur
TKP ibu rumah tangga tewas usai terlindas truk di Lampung (Foto : Istimewa)
A
A
A

PRINGSEWU Kecelakaan tragis merenggut nyawa Supirah (38), seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ia tewas usai terlindas truk di Jalan Raya Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, pada Sabtu 15 Februari 2025, sekira pukul 07.45 WIB.

Kasat Lantas Polres Pringsewu, Iptu David Pulner, mewakili Kapolres AKBP M. Yunus Saputra, mengungkapkan bahwa korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy merah bernomor polisi D 2823 VDH dari arah Sukoharjo menuju Pringsewu sebelum kecelakaan terjadi.

“Saat melintas di lokasi kejadian, korban diduga kehilangan kendali dan terjatuh ke jalur berlawanan. Di saat bersamaan, sebuah truk melintas dan langsung melindas korban hingga meninggal dunia,” ujar Iptu David.

Sopir truk yang belum diketahui identitasnya langsung melarikan diri usai kejadian. Polisi saat ini masih menyelidiki nomor polisi dan identitas pengemudi tersebut.

Akibat insiden ini, korban mengalami luka berat di kepala serta lecet di kaki dan tangan. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Pringsewu, sementara kerugian materi akibat kecelakaan diperkirakan mencapai Rp2 juta.

