HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa China Tidak Menguasai Dunia?

Siti Gea Arzetty , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:07 WIB
Mengapa China Tidak Menguasai Dunia?
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Meskipun China telah muncul sebagai kekuatan ekonomi dan politik global yang signifikan, ada berbagai faktor yang menghalangi negara ini untuk sepenuhnya menguasai dunia, baik dari segi tantangan internal maupun dinamika geopolitik yang kompleks.

Mari kita mulai dengan mengingat kembali Tiongkok kuno, dimulai dari 5.000 tahun yang lalu. Kerajaan Tiongkok awal—Xia, Shang, dan Zhou—kira-kira bertepatan dengan Mesir kuno, Babilonia, Persia, dan Yunani, dan Dinasti Han China yang terkenal bertepatan dengan Roma.

Ian Morris, sejarawan Stanford dan penulis Why the West Rules–For Now, telah menyusun “indeks pembangunan” yang memperhitungkan penggunaan energi, urbanisasi, teknologi informasi, dan kapasitas perang. Menurut indeks Morris, peradaban Mediterania dan Timur Tengah pada periode Kuno dan Klasik jauh lebih maju dibandingkan peradaban China.

Kebangkitan China yang menakjubkan sering kali dibingkai sebagai kembalinya ke norma sejarah. Keyakinan umum adalah bahwa selama 5.000 tahun terakhir, China adalah pusat kekayaan, budaya, teknologi, dan kekuasaan dunia. Kita diberitahu bahwa abad ke-19 dan ke-20 merupakan sebuah penyimpangan singkat, dan China kini mengambil kembali posisi yang selayaknya sebagai negara terkemuka di dunia.

China sedang bersiap untuk melampaui Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dalam hal paritas daya beli. Perekonomiannya sudah 80% lebih besar dari perekonomian kita, dan jika perbedaan tingkat pertumbuhan saat ini terus berlanjut, maka China hanya membutuhkan waktu sekitar empat tahun lagi untuk melampaui negara adidaya.

Berdasarkan nilai tukar pasar, PDB China lebih kecil, dan diperkirakan akan tetap lebih kecil dibandingkan PDB Tiongkok hingga tahun 2028.

 

Halaman:
1 2
      
