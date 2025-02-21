Mahasiswa Bentrok dengan Warga, Demo Indonesia Gelap di Makassar Chaos

MAKASSAR - Bentrok demonstrasi Indonesia Gelap terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (21/2/2025) malam. Dua kubu yang terlibat bentrok saling serang menggunakan batu dan petasan hingga anak panah busur.

Pantauan di lapangan, bentrokan terjadi selama lebih dari satu jam. Tidak satu pun aparat kepolisian berseregam lengkap berada di lokasi untuk melerai bentrokan yang melibatkan mahasiswa dari demonstran dengan warga.

Bentrokan ini terjadi di Jalan Andi Ppangeran Pettarani, Kota Makassar. Bentrok melibatkan antara massa demonstran dari mahasiswa UNM dengan sejumlah warga.

Setelah sebelumnya ratusan mahasiswa UNM yang menggelar aksi mengkiritisi efisiensi anggaran di antaranya soal pendidikan dan kesehatan selesai digelar. Namun, terdapat puluhan mahasiswa lainnya dari kampus yang sama kembali melakukan aksi lanjutan, dengan tuntutan yang sama hingga malam hari.

Kemudian, langsung dibubarkan paksa oleh sekolompok warga hingga aksi saling lempar batu tidak terelakkan. Bentrokan berlangsung lebih dari satu jam kendati di tengah kepadatan arus lalu lintas.

Massa aksi meminta evaluasi terhadap program pemerintah berupa makan bergizi gratis yang dinilai berdampak terhadap seluruh sektor dan membuat anggaran APBN jebol.



(Arief Setyadi )