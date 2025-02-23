Diduga Korban Perampokan, Ibu Tewas Dihujani Tusukan dan Anak Luka Parah

JIMBARAN - Sebuah rumah di kawasan Jimbaran diduga disatroni perampok, seorang penghuni rumah tewas karena sejumlah tusukan, dan korban lainnya mengalami luka berat, Minggu (23/5/2025).

Seorang ibu berinisial K (57) dan anaknya D (25) diserang orang tak dikenal di dalam rumahnya, di Perumahan Kori Nuansa Barat Blok III, Jimbaran Badung, Bali.

K meninggal dunia di Lokasi diduga karena kehabisan darah akibat luka sajam di sekujur tubuhnya, sementara sang anak D, harus dilarikan ke rumah sakit karena luka berat dan belum bisa memberikan keterangan atas kejadian ini.

Kapolsek Kuta Selatan, Kompol I Gusti Yudistira mengatakan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian ini, namun masih belum mendapatkan titik terang pelaku dan motifnya.

“Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi,” kata Yudistira.

Pasca kejadian pihak kepolisian dan tokoh di kawasan perumahan mengadakan pertemuan, untuk meningkatkan pengamanan dan melakukan pendataan bagi warga pendatang, mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

(Awaludin)