Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Diduga Korban Perampokan, Ibu Tewas Dihujani Tusukan dan Anak Luka Parah

Indira Arri , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |22:00 WIB
Diduga Korban Perampokan, Ibu Tewas Dihujani Tusukan dan Anak Luka Parah
Korban perampokan (foto: Okezone)
A
A
A

JIMBARAN - Sebuah rumah di kawasan Jimbaran diduga disatroni perampok, seorang penghuni rumah tewas karena sejumlah tusukan, dan korban lainnya mengalami luka berat, Minggu (23/5/2025).

Seorang ibu berinisial K (57) dan anaknya D (25) diserang orang tak dikenal di dalam rumahnya, di Perumahan Kori Nuansa Barat Blok III, Jimbaran Badung, Bali.

K meninggal dunia di Lokasi diduga karena kehabisan darah akibat luka sajam di sekujur tubuhnya, sementara sang anak D, harus dilarikan ke rumah sakit karena luka berat dan belum bisa memberikan keterangan atas kejadian ini.

Kapolsek Kuta Selatan, Kompol I Gusti Yudistira mengatakan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian ini, namun masih belum mendapatkan titik terang pelaku dan motifnya.

“Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi,” kata Yudistira.

Pasca kejadian pihak kepolisian dan tokoh di kawasan perumahan mengadakan pertemuan, untuk meningkatkan pengamanan dan melakukan pendataan bagi warga pendatang, mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182848//begal-84Qk_large.jpg
Dicegat Perampok Saat Bawa Uang Rp450 Juta, Karyawan Lolos dari Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179375//museum_louvre-wtYf_large.jpg
Direktur Museum Louvre Salahkan CCTV yang Gagal Deteksi Pencuri Perhiasan Rp1,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177801//ilustrasi-TRbh_large.jpg
Laporan Media: Pelaku Bobol Museum Louvre dengan Gergaji Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160330//kasus_pemerkosaan-saiD_large.jpg
Janji Kencan Aplikasi Berujung Petaka, Wanita Ini Diperkosa dan Dirampok di Tengah Kebun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160225//wn_iran_ditangkap_usai_merampok-NiZ4_large.jpg
2 WN Iran Nekat Merampok Toko Pulsa di Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/519/3154710//kasus_perampokan-VBMY_large.jpg
Tega! Perampok Ini Banting Nenek 75 Tahun, Gelang dan Kalung Dirampas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement