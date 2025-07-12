Tega! Perampok Ini Banting Nenek 75 Tahun, Gelang dan Kalung Dirampas

JOMBANG – Seorang nenek lanjut usia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi korban perampokan brutal saat sedang sendirian di rumah. Selain kehilangan perhiasan emas senilai belasan juta rupiah, korban juga mengalami luka akibat dianiaya oleh pelaku.

Korban bernama Sumarlin (75), warga Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung. Peristiwa terjadi saat Sumarlin sedang bersiap ke kamar mandi. Tanpa diduga, seorang pelaku masuk ke rumahnya dan langsung membekap mulutnya dari belakang.

Tak hanya itu, pelaku juga membanting tubuh korban ke lantai hingga posisi tengkurap. Bahkan, wajah nenek renta itu sempat dipukul hingga giginya tanggal.

"Dia dibekap, lalu dibanting sampai tengkurap. Giginya juga sampai copot karena sempat dipukul," kata anak korban, Pramuhaji saat ditemui usai melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, Sabtu (12/7/2025).