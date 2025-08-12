Advertisement
HOME NEWS JATIM

Remaja Ini Tega Aniaya Ibu Kandung Gegara Ditanya Uang Kembalian Beli Gas

Pipiet Wibawanto , Jurnalis-Selasa, 12 Agustus 2025 |02:00 WIB
Remaja Ini Tega Aniaya Ibu Kandung Gegara Ditanya Uang Kembalian Beli Gas
Anak aniaya ibu kandung (foto: freepik)
A
A
A

TUBAN – Peristiwa tragis terjadi di Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang remaja berinisial G (19) tega menganiaya ibu kandungnya sendiri, P (45), hanya karena ditanya soal uang kembalian usai membeli tabung gas elpiji.

Insiden bermula saat pelaku pulang ke rumah membawa tabung gas. Sang ibu kemudian menanyakan sisa uang belanja. Bukannya menjawab, pelaku justru naik pitam dan memukul wajah ibunya dengan tangan kosong.

Korban yang terkejut berusaha lari menyelamatkan diri. Namun pelaku malah menarik, mendorong, menendang, dan menginjak korban tanpa belas kasihan. Amukan tidak berhenti di situ. Pelaku kemudian mengambil sebilah sabit dan melemparkannya ke arah korban. Senjata tajam itu mengenai bagian belakang kepala, menyebabkan memar dan luka berdarah.

Teriakan minta tolong korban membuat warga berdatangan ke lokasi. Warga lalu mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

“Kondisi korban saat ini menjalani rawat jalan di rumah sakit. Luka di pipi sebelah kiri, belakang telinga, dan dada,” ujar Kasi Humas Polres Tuban, IPTU Siswanto, Senin (11/8/2025).

 

