HOME NEWS SUMUT

Asyik Indehoy di Dalam Kelas, Ibu Kepsek dan Guru Honorer Dipecat!

Ahmad Husein Lubis , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |22:24 WIB
Asyik Indehoy di Dalam Kelas, Ibu Kepsek dan Guru Honorer Dipecat!
Ibu kepsek mesum dengan guru (foto: freepik)
A
A
A

MADINA - Sejumlah warga menggerebek aksi tak terpuji yang diduga dilakukan seorang kepala sekolah bersama seorang guru honorer, yang kedapatan berbuat mesum di ruang kelas pada malam hari.

Sejumlah warga Desa Simpang Bajole, Lingga Bayu, Mandailing Natal, Sumatra Utara, menggerebek ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) 288 setelah mencurigai aksi mesum yang dilakukan Kepala Sekolah berinisial NI, bersama guru honorer di SD tersebut berinsial PN.

Penggerebekan yang dilakukan warga ini bukan tanpa alas an, pasalnya sudah berulangkali warga mencurigai keduanya kerap berada di ruang kelas meski sudah malam hari, yang mengejutkan sang kepala sekolah diketahui masih memiliki suami, sementara sang guru honorer juga masih memiliki istri sah.

“Warga sempat akan melaporkan kasus perselingkuhan ini, namun karena akhirnya diselesaikan dengan mediasi, laporan polisi akhirnya dibatalkan,” kata Kasi Humas Polres Mandailing Natal, Iptu Bagus Seto, Sabtu (1/3/2025).

Sementara pasca video penggerekan pasangan selingkuh ini viral, pihak Dinas Pendidikan Mandailing Natal langsung merespon dengan memecat keduanya, kepala sekolah dan guru honorer.

(Awaludin)

      
