Kepsek Perempuan dan Guru Honorer Mesum di Ruang Kelas Malam Hari Digerebek Warga

MADINA - Sejumlah warga menggerebek aksi mesum diduga dilakukan seorang kepala sekolah (Kepsek) perempuan bersama seorang guru honorer di ruang kelas pada malam hari.

Pihak Dinas Pendidikan setempat pun langsung memecat kepala sekolah dan guru honorer tersebut meski kasus ini akhirnya berujung damai.



Penggerebekan terebut dilakukan warga Lingga Bayu, Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut). Mereka menggerebek ruang kelas salah satu sekolah negeri di wilayahnya setelah mencurigai aksi mesum yang dilakukan NL, ibu kepala sekolah, bersama teman prianya PN, yang merupakan guru honorer di SD tersebut.





Penggerebekan yang dilakukan warga bukan tanpa alas an, pasalnya sudah berulangkali warga mencurigai keduanya kerap berada di ruang kelas meski sudah malam hari.



Yang mengejutkan, sang kepala sekolah diketahui masih memiliki suami, sementara sang guru honorer juga masih memiliki istri sah.



"Warga sempat akan melaporkan kasus perselingkuhan ini ke polisi namun akhirnya diselesaikan dengan mediasi. Laporan polisi pun akhirnya dibatalkan," ujar Kasi Humas Polres Mandailing Natal, Iptu Bagus Seto, Jumat (28/2/2027).

Sementara, usai video penggerekan pasangan selingkuh viral di media sosial, pihak Dinas Pendidikan Mandailing Natal langsung merespons dengan memecat keduanya.



(Angkasa Yudhistira)