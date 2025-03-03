Partai Perindo Bantu Korban Kebakaran di Gunungsitoli, Manik Marganamahendra: Komitmen Turun Tangan Atasi Kegawatdaruratan

GUNUNGSITOLI - DPP Partai Perindo menerjunkan Satuan Tugas Tanggap Bencana Perindo yang Turun Tangan ke lokasi kebakaran di Desa Hilinaa, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara.

Kesigapan ini sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo yang meminta seluruh kader untuk terus turun ke masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan.

"Partai Perindo berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat dalam kondisi kegawatdaruratan. Terlebih, kami mendorong seluruh kader Perindo yang memiliki otoritas mulai dari anggota DPRD hingga kepala daerah untuk mengutamakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan berbasis data," ungkap Manik Marganamahendra, Wakil Ketua Umum IV DPP Partai Perindo, Senin (3/3/2025).

Mantan Ketua BEM UI ini mengatakan, bagi Partai Perindo kehadiran partai politik bukan sekadar institusi yang memberikan pendidikan politik. Tetapi juga harus mendorong lahirnya kebijakan yang bermakna untuk publik.

Ketua Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kebencanaan DPP Partai Perindo Sahala Perkasa menambahkan, selain kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, dibutuhkan pula kehadiran pengayom masyarakat yang bisa memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

"Kehadiran kami di tengah masyarakat tidak hanya pada bencana kebakaran ini, tapi juga yang lain adalah bentuk keseriusan Partai Perindo menjadi bagian dari pengayom masyarakat. Kami berkomitmen pada nilai Indonesia sejahtera," tutur Sahala.