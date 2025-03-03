Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Partai Perindo Bantu Korban Kebakaran di Gunungsitoli, Manik Marganamahendra: Komitmen Turun Tangan Atasi Kegawatdaruratan

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |14:59 WIB
Partai Perindo Bantu Korban Kebakaran di Gunungsitoli, Manik Marganamahendra: Komitmen Turun Tangan Atasi Kegawatdaruratan
Perindo berikan bantuan ke korban banjir (foto: dok ist)
A
A
A

GUNUNGSITOLI - DPP Partai Perindo menerjunkan Satuan Tugas Tanggap Bencana Perindo yang Turun Tangan ke lokasi kebakaran di Desa Hilinaa, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara. 

Kesigapan ini sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo yang meminta seluruh kader untuk terus turun ke masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan.

"Partai Perindo berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat dalam kondisi kegawatdaruratan. Terlebih, kami mendorong seluruh kader Perindo yang memiliki otoritas mulai dari anggota DPRD hingga kepala daerah untuk mengutamakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan berbasis data," ungkap Manik Marganamahendra, Wakil Ketua Umum IV DPP Partai Perindo, Senin (3/3/2025).

Mantan Ketua BEM UI ini mengatakan, bagi Partai Perindo kehadiran partai politik bukan sekadar institusi yang memberikan pendidikan politik. Tetapi juga harus mendorong lahirnya kebijakan yang bermakna untuk publik.

Ketua Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kebencanaan DPP Partai Perindo Sahala Perkasa menambahkan, selain kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, dibutuhkan pula kehadiran pengayom masyarakat yang bisa memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

"Kehadiran kami di tengah masyarakat tidak hanya pada bencana kebakaran ini, tapi juga yang lain adalah bentuk keseriusan Partai Perindo menjadi bagian dari pengayom masyarakat. Kami berkomitmen pada nilai Indonesia sejahtera," tutur Sahala.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement