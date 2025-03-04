Advertisement
HOME NEWS JATIM

Selebgram Isa Zega Ajukan Penangguhan Penahanan 

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |22:39 WIB
Selebgram Isa Zega usai sidang di PN Kepanjen (foto: Okezone/Avirista)
MALANG - Selebgram Isa Zega mengajukan penangguhan penahanan kepada hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang. Penangguhan penahanan ini diajukan dalam eksepsi atau pembelaan terdakwa yang disampaikan kuasa hukum Isa Zega, di persidangan kedua pada Selasa (4/3/2025).

Isa menyatakan, penangguhan penahanan itu diajukan karena ia menganggap dirinya selama ini kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti. Apalagi selama ini ia mengklaim belum memberikan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah.

"Karena saya sangat kooperatif dan tidak mungkin kabur. Saya kooperatif setiap panggilan tidak pernah mangkir. Jadi bisa penangguhan," kata Isa Zega, usai persidangan.

Isa Zega berharap pengajuan penahanan itu dikabulkan majelis hakim yang diketuai oleh Ayun Kristiyanto, yang juga Kepala PN Kepanjen, Kabupaten Malang. 

"(Harapannya ekspeis) Iya memohon kepada yang mulia hakim supaya mengabulkan semuanya," ucapnya.

Di sisi lain Fitra Romadhoni Nasution selaku kuasa hukum Isa Zega menjelaskan, pengajuan penangguhan memang menjadi bagian dari eksepsi yang disampaikan. Apalagi selama ini kliennya kooperatif selama proses pemeriksaan oleh kepolisian.

 

Halaman:
1 2
      
