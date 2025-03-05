Banjir di Karawang Setinggi 3 Meter, Ribuan Jiwa Masih Bertahan di Rumah

KARAWANG - Banjir di Karawang dilaporkan semakin meninggi hingga mencapai 2 hingga 3 meter, Rabu (5/3/2025). Tiga orang warga Desa Mulyajaya, Kecamatan Telukjambe Barat terseret arus banjir.Tim SAR gabungan dikerahkan untuk menyelamatkan korban,1 orang korban ditemukan tewas sedangkan 2 orang lainnya berhasil diselamatkan.

Kepala Seksi Operasi Tim SAR Bandung, Mochamad Adip mengatakan, banjir semakin meninggi sejak Selasa (4/3/) malam hingga Rabu (5/3/) pagi. Hingga berdampak 3000 orang warga harus mengungsi dan ribuan warga lainnya masih dalam proses evakuasi.

"Banjir semakin tinggi sudah mencapai 2 hingga 3 meter. Warga mau tidak mau harus dievakuasi dan mengungsi di tempat lebih aman," kata Adip.

Menurut Adip banjir di Desa Karangligar semakin tinggi dan meluas hingga beberapa Desa disekitarnya terendam banjir. Akibat meluas area banjir tim SAR kesulitan melakukan evakuasi korban karena perahu karet yang terbatas.