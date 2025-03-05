Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Bongkar Praktik Penyelewengan Solar, Dua Orang Ditangkap

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |20:05 WIB
Polisi Bongkar Praktik Penyelewengan Solar, Dua Orang Ditangkap
Penangkapan Penyelewangan Solar (foto: Okezone)
A
A
A

MEDAN - Polisi berhasil mengungkap praktik penyelewengan solar bersubsidi di wilayah Kota Medan, Sumatra Utara. Dua orang berhasil ditangkap dalam pengungkapan itu.

Kepala Sub-Direktorat Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Utara, AKBP Muhammad Alan Haikel, mengatakan pengungkapan kasus penyelewengan solar bersubsidi itu berhasil dilakukan setelah dua orang terduga pelaku penyelewengan ditangkap di Jalan Tritura, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada Selasa, 4 Maret 2025 kemarin.

"Kedua terduga pelaku yang berhasil kita tangkap adalah sopir dan kernet mobil pikap yang telah dimodifikasi dengan tangki yang bisa menampung hingga 1000 liter solar," kata AKBP Alan dalam keteranagnnya, Rabu (5/4/2025).

Alan menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Tritura, Kota Medan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut segera melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap dua pelaku yang tengah mengisi BBM bersubsidi dengan cara yang tidak sesuai aturan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penyelewangan Solar SPBU Solar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185001//cerita-KQrl_large.jpg
Cerita Farel Operator SPBU Pertamina: Selalu Melayani dengan Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184839//bahlil-Ldi8_large.jpg
Bahlil Lapor ke Prabowo: Kilang Balikpapan Siap Diresmikan hingga RI Swasembada Solar dan Avtur 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182421//bbm-EVz2_large.jpg
Strategi di Balik Layanan Cepat dan Aman SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181177//kilang-UTa9_large.jpg
RI Stop Impor Solar 2026 Usai RDMP Kilang Balikpapan Diresmikan 10 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180816//marhara_gabetua-KGOS_large.jpg
Kisah Marhara Gabetua, Sopir Tangki BBM Nganggur di SPBU Swasta Kini Diberdayakan Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179634//pertamina-BpCD_large.jpg
Tak Sekadar Isi Bahan Bakar, SPBU Kini Jadi Ruang Publik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement