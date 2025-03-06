Jaga Kenyamanan Umat Berpuasa, Kapolda Riau Gelar Program Tertib Ramadhan

PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal meminta seluruh anggotanya melakukan Tertib Ramadhan. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan kesejukan dan kenyamanan Umat Muslim yang sedang melaksanakan ibadah Puasa.

Dalam program ini dia meminta anggotanya untuk turun ke masyarakat seperti melalui program sahur, berbagi takjil untuk berbuka. Hal ini dilakukan demi kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah Puasa.

"Saya dalam Bulan Ramadan ini menginisasi program Mandiri ke Wilayahan. Operasi itu sandi. Biasanya kita melakukan tugas-tugas rutin saja. Tetapi khusus di Bulan Ramadan ini, kita ada strategi khusus, untuk melayani an mengayomi masyarakat agar kekhusukan, keberkahan bulan Ramadan ini terjaga. Operasi Tertib Ramadan ini contohnya Safari Ramadan. Jadi Kapolda tidak hanya perintah perintah saja, jadi saya ajak turun istri saya, sapa masyarakat. Seperti kata ulama ulama sering kita bersilahturahmi Insha Allag akan dipanjangkan umur," kata Kapolda Riau Irjen M Iqbal didampingi Kapolres Pelalawan AKBP Afrizal Asri saat Safari Ramadhan di Masjid Nurul Hijrah Pangkalan Kerinci, Pelalawan Kamis (6/3/2025).

Dia menjelaskan pihak kepolisian bersama TNI juga memiliki tugas melakukan pengamanan saat umat Islam beribadah di Bulan Ramadhan seperti di pasar-pasar termasuk di pusat jajanan takjil, pasar pasar kue.

"Kita juga melakukan pengamanan saat Tarawih, membangunkan sahur mengunakan kopiah walaupun ada yang polisinya non muslim. Ini ciri keberagaman Indonesia. Polisi harus memberikan rasa aman kepada masyarakat di mana saja," imbuh Jenderal bintang dua ini.