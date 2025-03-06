Gara-Gara Utang Sewa Mobil, Pria di Lubuklinggau Tewas Dibacok

LUBUKLINGGAU - Diduga gara-gara tak bayar uang sewa rental mobil, Ismail (49) warga RT7 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II jadi korban pembacokan, yang menyebabkan korban meninggal dunia saat diperjalanan menuju RS AR Bunda Kota Lubuklinggau, Selasa 4 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 WIB.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Bobby Kusumawardhana melalui Kasat Reskrim AKP M Kurniawan Azwar didampingi Kanit Pidum IPDA Suwarno saat dikonfirmasi, membenarkan peristiwa penganiayaan tersebut.

“Benar, saat ini tersangka sudah kita amankan dan sedang dalam perjalanan ke Mapolres Lubuklinggau," katanya, Kamis (6/3/2025).

Dijelaskannya, korba mengalami luka sobek pada kepala kanan, tangan kiri putus sebatas lengan. Saat setelah kejadian, korban masih bisa berdiri dan jalan sambil dipegang anaknya saat mau dibawa ke rumah sakit, namun meninggal diperjalanan.

Sedangkan pelaku langsung melarikan diri usai membacok korban. Untuk penyebabnya berdasarkan keterangan saksi gara-gara uang sewa mobil.