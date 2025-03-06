Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Gara-Gara Utang Sewa Mobil, Pria di Lubuklinggau Tewas Dibacok

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |14:32 WIB
Gara-Gara Utang Sewa Mobil, Pria di Lubuklinggau Tewas Dibacok
Gara-Gara Utang Sewa Mobil, Pria di Lubuklinggau Tewas Dibacok (Foto : Istimewa)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Diduga gara-gara tak bayar uang sewa rental mobil,  Ismail (49) warga RT7 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II jadi korban pembacokan, yang menyebabkan korban meninggal dunia saat diperjalanan menuju RS AR Bunda Kota Lubuklinggau, Selasa 4 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 WIB.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Bobby Kusumawardhana melalui Kasat Reskrim AKP M Kurniawan Azwar didampingi Kanit Pidum IPDA Suwarno saat dikonfirmasi, membenarkan peristiwa penganiayaan tersebut.

“Benar, saat ini tersangka sudah kita amankan dan sedang dalam perjalanan ke Mapolres Lubuklinggau," katanya, Kamis (6/3/2025).

Dijelaskannya, korba mengalami luka sobek pada kepala kanan, tangan kiri putus sebatas lengan. Saat setelah kejadian, korban masih bisa berdiri dan jalan sambil dipegang anaknya saat mau dibawa ke rumah sakit, namun meninggal diperjalanan. 

Sedangkan pelaku langsung melarikan diri usai membacok korban. Untuk penyebabnya berdasarkan keterangan saksi gara-gara uang sewa mobil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Utang Rental mobil Pembacokan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184064//rupiah-XBzi_large.jpg
Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD424 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179686//duel_berdarah_gegara_sawit-89Z3_large.jpg
Duel Berdarah Gegara Sawit, Satu Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179677//gegara_sabu_pria_tewas_dibacok_teman-BhKF_large.jpg
Cekcok Gegara Sabu, Pria di Jatinegara Tewas Dibacok Teman Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177875//viral-zyWQ_large.jpg
Cewek Ini Viral Gegara Arogan saat Ditagih Utang Cicilan iPhone, Malah Asyik Makan Seblak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175457//pelajar_dibacok-rVQb_large.jpg
Nahas! Pelajar di Jakbar Dibacok Sekelompok Remaja saat Beli Minuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172369//rupiah-WXuh_large.jpg
Utang RI Diprediksi Tembus Rp10.360 Triliun pada Akhir 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement