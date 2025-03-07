Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Haru, Paus Fransiskus Sampaikan Pesan Suara Pertama sejak Dirawat karena Pneumonia Ganda

Shabila Dina , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |14:11 WIB
Haru, Paus Fransiskus Sampaikan Pesan Suara Pertama sejak Dirawat karena Pneumonia Ganda
Haru, Paus Fransiskus Sampaikan Pesan Suara Pertama sejak Dirawat karena Pneumonia Ganda (Reuters)
JAKARTAPaus Fransiskus untuk pertama kalinya menyampaikan pesan suara sejak dirawat di rumah sakit akibat pneumonia ganda hampir tiga minggu lalu. Dalam pesan singkatnya, ia mengucapkan terima kasih kepada para simpatisan di seluruh dunia yang telah mendoakannya.

1. Paus Fransiskus Kirim Pesan Suara

“Saya berterima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam atas doa-doa Anda di Lapangan Santo Petrus demi kesehatan saya,” ujar Paus dalam bahasa Spanyol, melansir Reuters, Jumat (7/3/2025). 

Suaranya terdengar lemah. Ia sempat berhenti sejenak untuk menarik napas dalam. 

“Semoga Tuhan memberkati Anda,” tambahnya.

Pesan tersebut direkam dari Rumah sSakit Gemelli di Roma dan diputar dalam kebaktian doa malam di Lapangan Santo Petrus. Tidak lama setelahnya, Vatikan mengumumkan kondisi Paus tetap stabil dan tidak mengalami masalah pernapasan baru.

2. Kondisi Kesehatan Paus Membaik

Paus Fransiskus, yang kini berusia 88 tahun, dirawat di rumah sakit sejak 14 Februari 2025 akibat infeksi saluran pernapasan yang cukup parah. Para dokter menyatakan kondisi Paus semakin membaik sehingga mereka tidak akan mengeluarkan laporan kesehatan hingga Sabtu mendatang.

Dilansir dari Reuters, dalam pembaruan kesehatan terbaru, Vatikan menyebutkan bahwa Paus tidak mengalami demam, hasil tes darahnya stabil, dan ia mulai menjalani terapi fisik untuk membantu mobilitasnya. Meski demikian, dokter tetap berhati-hati dengan prognosisnya, mengingat dua insiden gangguan pernapasan akut yang dialaminya pada awal pekan ini.

 

Vatikan Paus Paus Fransiskus
