Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons KPK Dituding Buru-Buru Limpahkan Perkara Hasto: Sesuai Timeline!

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |02:01 WIB
Respons KPK Dituding Buru-Buru Limpahkan Perkara Hasto: Sesuai Timeline!
Ilustrasi KPK. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal tudingan buru-buru melimpahkan berkas perkara Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto membantah hal tersebut. Tessa malah mempertanyakan apa indikatornya sehingga disebut buru-buru merampungkan berkas perkara Hasto. 

"Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (6/3/2025). 

Tessa menjelaskan, jika pihaknya bermaksud buru-buru dalam merampungkan berkas penyidikan Hasto, bisa dilakukan pada proses pengajuan gugatan praperadilan Hasto yang pertama. 

Tessa menyebutkan, praperadilan pertama Hasto berjalan sebagaimana mestinya hingga mendapat putusan dari majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179202/menas-bta8_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Menas Erwin Beli Rumah Mewah dengan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179041/budi-mtQ7_large.jpg
KPK Sita Uang dalam Valuta Asing saat Periksa Biro Haji di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178893/rudy-KBpy_large.jpg
Berkas Lengkap, KPK Segera Sidangkan Bos Tambang Rudy Ong Terkait Korupsi IUP Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178451/sherly_tjoanda_laos-gGSc_large.jpg
Gubernur Sherly Tjoanda Sambangi KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872/yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177533/budi-It1s_large.jpg
KPK Telisik Kesaksian Gubernur Kalbar Ria Norsan Dalam Kasus Korupsi Jalan Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement