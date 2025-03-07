Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tim PCR Polres Dumai Tingkatkan Patroli Cegah Gangguan Kamtibmas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |00:05 WIB
Tim PCR Polres Dumai Tingkatkan Patroli Cegah Gangguan Kamtibmas
Tim PCR Polres Dumai Tingkatkan Patroli Cegah Gangguan Kamtibmas. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Tim Patroli Cepat Respons (PCR) Polres Dumai melaksanakan kegiatan pengamanan dan patroli di Jalan HR Subrantas. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolres Dumai AKBP Hardi Dinata H, agar jajaran bergerak cepat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Kasat Samapta Polres Dumai AKP Hardianto yang mewakili Kapolres Dumai menegaskan bahwa Tim PCR hadir untuk memberikan rasa aman kepada warga. 

"Tim PCR ini dibentuk untuk merespons cepat pengaduan masyarakat dan melakukan patroli preventif guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, seperti tawuran, pencurian, dan tindak kriminal lainnya," ujarnya, Kamis (6/3/2025). 

Saat melaksanakan tugasnya, Tim PCR menerima laporan dari warga terkait adanya aksi tawuran remaja di Jalan Jawa, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim segera bergerak cepat menuju lokasi untuk memastikan situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan.

"Begitu mendapat informasi adanya tawuran, tim langsung ke lokasi dan melakukan pemantauan. Kami tidak ingin kejadian ini berkembang lebih luas, karena tawuran remaja bisa berakibat fatal jika dibiarkan," ujar Hardianto.

Sekira pukul 21.00 WIB, Tim PCR kembali menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi tawuran antara pemuda Gang Jawa dan pemuda Jalan Patimura Ujung. Tawuran tersebut menggunakan sarung sebagai alat untuk saling menyerang atau yang biasa disebut perang sarung.

 

Halaman:
1 2
      
