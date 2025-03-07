Gunung Marapi Meletus Lontarkan Material Setinggi 1,2 Kilometer

BUKITINGGI - Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Agam pada pukul 02.45 WIB kembali meletus. Dari puncak nampak gunung tersebut mengeluarkan material vulkanik panas warna merah.

Tak hanya disitu dentuman keras juga membuat masyarakat di sekitar kaki gunung tersebut cemas karena suaranya dentuman sangat keras dan mengeluarkan api.

“Ya, tadi malam seperti mau copot kuda-kuda rumah ini, api juga terlihat dari puncak,” kata Habil (34) warga Nagari Batu Palano, Kabupaten Agam, Jumat (7/3/2025).

Pos Pengamat Gunung Api Marapi di Belakang Balok, Kota Bukittinggi membenarkan kejadian tersebut, erupsi tersebur terjadi pada pukul 02.45 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 1.500 meter atau 1,2 kilometer.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.7 mm dan durasi 2 menit 4 detik,” tulis petugas Pengamat Gunung Api Marapi, Teguh Purnomo.

Mereka juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati radius 3 kilometer dari puncak letusan yang sewaktu-waktu terjadi.

(Arief Setyadi )