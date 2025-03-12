Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belanja di Toko Kue, Guru Ini Dijambret hingga Disayat Pisau Cutter

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |04:05 WIB
Belanja di Toko Kue, Guru Ini Dijambret hingga Disayat Pisau Cutter
Guru di Bogor dijambret (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria berinisial RA, ditangkap warga usai menjambret tas perempuan di Jalan Veteran, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Korban terluka karena mendapat sayatan cutter oleh pelaku.

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Agustinus Manurung mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Awalnya, korban yang merupakan seorang guru berinisial RR sedang berbelanja di sebuah toko kue.

"Selesai berbelanja, korban bersama rekannya menuju mobil yang diparkir di depan toko kue," kata Agustinus dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Ketika hendak masuk ke dalam mobil, pelaku muncul dan berusaha mengambil tas korban. Pelaku membawa cutter mencoba untuk memotong tali tas tetapi korban berusaha mempertahankannya.

"Korban mengalami luka di lengan kanan belakang sekira 10 sentimeter dan lengan depan 10 sentimeter akibat sayatan cutter," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
