Preman Kampung yang Pungli Pedagang Pasar Bogor Ditangkap!

BOGOR - Pria berinisial AS alias K (39) ditangkap polisi karena melakukan pungutan liar (Pungli) kepada para pedagang di Pasar Bogor, Kota Bogor. Pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota Iptu Eko Agus mengatakan aksi premanisme itu bermula dari adanya keserahan warga terjadi Pungli. Dari situ, polisi langsung bergerak mengamankan pelaku.

"Pelaku yang ditangkap adalah laki-laki AS alias K," kata Eko dalam keterangannya, Sabtu (15/3/2025).

Kepada polisi, pelaku mengaku mengutip dari pedagang dengan dalih uang keamanan. Besaran uang yang diterima AS bervariasi Rp2 ribu-Rp5 ribu.

"Uang hasil Pungli tersebut digunakan untuk keperluan pribadi pelaku," jelasnya.

Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.240.000. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Polresta Bogor Kota berkomitmen akan menindak tegas aksi berbagai bentuk aksi premanisme di Kota Bogor. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi tindak kriminalitas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat," pungkasnya.



(Arief Setyadi )