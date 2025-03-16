Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Pemuda Ini Nekat Transaksi Narkoba di Depan Kantor Polisi, Begini Akhirnya

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |23:50 WIB
Dua Pemuda Ini Nekat Transaksi Narkoba di Depan Kantor Polisi, Begini Akhirnya
Polisi tangkap pemuda saat transaksi narkoba (foto: dok ist)
A
A
A


BANDARLAMPUNG - Dua pemuda di Bandarlampung ditangkap aparat kepolisian lantaran nekat bertransaksi narkoba di depan Mapolsek Tanjung Senang.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (14/3/2025) pukul 11.30 WIB.

Dalam video yang diterima MPI terlihat kedua pemuda yang diketahui bernama Muhammad Dhani Pratama (21) dan Rizki Dwi Fernando (23) tak berkutik saat sejumlah polisi menangkap mereka.

"Transaksi sabu di depan Mapolsek," kata perekam video.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kapolsek Tanjung Senang Iptu Chaidir Jamin membenarkannya. Chaidir mengatakan  kedua pelaku saat ini telah dilakukan penahanan.

"Beredarnya video tersebut memang benar terkait pengungkapan dua orang pemuda usai bertransaksi narkoba. Itu terjadi pada Jumat kemarin di depan mako (Polsek)," ujarnya, Minggu (16/3/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3190967//viral-bDlo_large.jpg
Viral! Suami di Jepang Selingkuh 520 Kali, Tapi Sang Istri Justru Terinspirasi Jadikan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3190956//ayu-lLv7_large.jpg
Viral Lirik Lagu Ya Allah Lindungi Bilqis dari Ayu Ting Ting, Ternyata Ini Awal Mulanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/194/3190910//jule_aya-sKOR_large.jpg
Adu Gaya Aliyah Balqis dengan Jule yang Diduga Terlibat Isu Perselingkuhan dengan Kekasih Sahabatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/612/3190898//viral-4Ldr_large.jpg
Viral! Perempuan di Jepang Pilih Menikah dengan AI usai Putus dengan Tunangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190730//jennifer_coppen-Lpil_large.jpg
Jennifer Coppen Tantang Jule Adu Boxing, Netizen: Nanti Jambak-jambakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190728//aya-DOBA_large.jpg
Profil dan Potret Aya Alias Aliyah Balqis, Selebgram Asal Malaysia yang Bongkar Perselingkuhan Yuka–Jule
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement