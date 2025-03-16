Jelang Mudik Lebaran 2025, Jalur Kabupaten Bandung Siap untuk Dilalui Pemudik

BANDUNG - Menjelang arus mudik lebaran 2025, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran perjalanan para pemudik.

Sejumlah jalur pun sudah dilakukan survei, termasuk jalur utama dan jalur alternatif serta penambahan fasilitas pendukung seperti posko dan penerangan jalan.

Kepala Dishub Kabupaten Bandung, Hilman Kadar mengatakan, jika pihaknya sudah menggelar forum lalu lintas angkutan jalan bersama pihak kepolisian, jasa raharja, OPD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurutnya, forum ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jalur mudik terutama yang menuju tempat objek wisata.

"Kami sudah lakukan survei ruas-ruas jalan di Kabupaten Bandung yang nantinya akan digunakan jalur mudik. Ada juga jalur mudik utama yang jadi kewenangan provinsi kami sudah koordinasi. Termasuk jalur rawan bencana semuanya sudah kita antisipasi," ujarnya, Minggu (16/3/2025).

Selain itu, Hilman menambahkan jika pihaknya bersama kepolisian juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemungkinan adanya kepadatan kendaraan.

"Jika ada lonjakan kendaraan khususnya di jalur utama menuju selatan Kabupaten Bandung kita sudah siap melakukan tindakan yang diperlukan," tambahnya.