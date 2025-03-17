Konvoi Bawa Bendera dan Tenteng Miras, 3 Remaja Ditangkap Polisi

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Pusat menangkap tiga remaja di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (16/3). Ketiga remaja ditangkap usai kedapatan berkonvoi sambil menenteng bendera dan minuman keras.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkap ketiga remaja itu di antaranya MI (27), ST (16) dan A (16). Ketiganya ditangkan saat polisi tengah berpatroli jelang berbuka puasa.

"Kami langsung tindak tegas kelompok remaja ini sebelum situasi berkembang. Kepolisian akan terus meningkatkan patroli untuk mencegah gangguan keamanan di wilayah Jakarta Pusat," ujar Kombes Susatyo, Minggu (16/3/2025).

Sementara itu, Kasar Samapta Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol William Alexander menjelaskan ketiga remaja kedapatan membawa lima bendera beridentitas kelompok tertentu. Dari tangan remaja itu juga didapati satu botol minuman keras.

"Kami menduga mereka sedang berkumpul untuk aksi yang berpotensi mengarah ke gangguan keamanan. Barang bukti yang kami temukan semakin menguatkan indikasi tersebut," ucap William.

Setelah diamankan, ketiga remaja beserta barang bukti langsung dibawa ke Mako Polsek Senen untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan memanggil orang tua mereka guna memberikan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang.

