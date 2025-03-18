Advertisement
HOME NEWS NEWS

Meski Efisiensi Anggaran, Wali kota Semarang Tetap Prioritaskan Pembangunan hingga Pendidikan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |19:37 WIB
Meski Efisiensi Anggaran, Wali kota Semarang Tetap Prioritaskan Pembangunan hingga Pendidikan
Wali kota Semarang Agustina, tegaskan pihaknya ingin agar pendidikan diJawa Tengah bisa merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Foto: Dok Pemkot Semarang)
SEMARANG - Wali kota Semarang Agustina, menegaskan jika pihaknya ingin agar pendidikan di ibu kota Provinsi Jawa Tengah bisa merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itulah, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang mengalihkan anggaran pembangunan sekolah baru ke program beasiswa bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta. 

“Pendidikan harus merata. Kami memilih untuk membantu lebih banyak anak dari pada membangun satu sekolah yang hanya dinikmati segelintir orang,” ujar Agustina saat hadir dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Patra Hotel & Convention, Selasa (18/3/2025). 

Selain sektor pendidikan, dirinya menegaskan jika pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas utama dirinya bersama wakil wali kota, Iswar Aminuddin dalam memimpin kota Semarang lima tahun ke depan. 

Halaman:
1 2 3
      
