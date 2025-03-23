Usai Ormas, Viral Pria Mirip PNS Minta THR ke Pedagang Pasar Induk Cibitung

BEKASI - Mendekati Lebaran modus meminta uang Tunjangan Hari Raya (THR) makin meresahkan. Kali ini, seorang pria berseragam dinas warna cokelat mirip pegawai negeri sipil (PNS) meminta uang Rp200.000 ke pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Modus pemalakan berkedok uang THR ini diunggah akun TikTok @hany_9428 pada Minggu (23/3/2025). Video itu pun viral di sosial media.

Dalam video berdurasi kurang dari satu menit tersebut, oknum tersebut pria itu mendatangi kios pedagang satu per satu, sambil membawa lembar kuitansi yang bertuliskan “Pembayaran Retribusi Keamanan.”

Bahkan, oknum itu bahkan menyebut pungutan tersebut sebagai kewajiban pedagang untuk menjaga ketertiban pasar. “Kebiasaan ini sudah terjadi sejak empat tahun lalu. Dulu kami tidak berani melawan atau memviralkan karena takut diintimidasi,” ujar seorang pedagang dalam video.

Sejak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa warga dipersilakan merekam aksi-aksi ormas atau pihak mana pun yang melakukan pemaksaan atau premanisme, barulah para pedagang berani bersuara.

“Sekarang saya berani videokan. Tapi tetap ada rasa takut juga. Kalau ketahuan, mereka bisa mengancam, bahkan main kasar. Tolong Pak Gubernur dan pihak kepolisian bantu kami,” lanjut pedagang tersebut.