Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Ormas, Viral Pria Mirip PNS Minta THR ke Pedagang Pasar Induk Cibitung

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |17:44 WIB
Usai Ormas, Viral Pria Mirip PNS Minta THR ke Pedagang Pasar Induk Cibitung
Viral pria mirip PNS minta THR ke Pedagang Pasar Induk Cibitung (Foto: Tangkapan layar Medsos)
A
A
A

BEKASI - Mendekati Lebaran modus meminta uang Tunjangan Hari Raya (THR) makin meresahkan. Kali ini, seorang pria berseragam dinas warna cokelat mirip pegawai negeri sipil (PNS) meminta uang Rp200.000 ke pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi.  

Modus pemalakan berkedok uang THR ini diunggah akun TikTok @hany_9428 pada Minggu (23/3/2025). Video itu pun viral di sosial media.

Dalam video berdurasi kurang dari satu menit tersebut, oknum tersebut pria itu mendatangi kios pedagang satu per satu, sambil membawa lembar kuitansi yang bertuliskan “Pembayaran Retribusi Keamanan.” 

Bahkan, oknum itu bahkan menyebut pungutan tersebut sebagai kewajiban pedagang untuk menjaga ketertiban pasar. “Kebiasaan ini sudah terjadi sejak empat tahun lalu. Dulu kami tidak berani melawan atau memviralkan karena takut diintimidasi,” ujar seorang pedagang dalam video.

Sejak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa warga dipersilakan merekam aksi-aksi ormas atau pihak mana pun yang melakukan pemaksaan atau premanisme, barulah para pedagang berani bersuara. 

“Sekarang saya berani videokan. Tapi tetap ada rasa takut juga. Kalau ketahuan, mereka bisa mengancam, bahkan main kasar. Tolong Pak Gubernur dan pihak kepolisian bantu kami,” lanjut pedagang tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pns ormas Viral Minta THR THR viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998/viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988/viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement