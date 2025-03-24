Usut Korupsi Vaksin, Kejari Bandung Panggil Eks Dirut Bio Farma Honesti Basyir

BANDUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung memanggil mantan Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, pada Senin (24/3/2025). Pemanggilannya terkait dugaan korupsi pengadaan vaksin oleh PT Bio Farma (Persero) yang tengah dalam penyelidikan.

Menurut Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo, yang datang bukan Honesti Basyir, melainkan penasihat hukumnya yang meminta agar pemeriksaan terhadap kliennya dijadwal ulang.

"Kami memang melakukan pemanggilan terhadap mantan Dirut Bio Farma hanya saja dia tidak bisa hadir dan minta di-reschedule (jadwal ulang). Kami telah memanggil Saudara HB untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan yang sedang kami lakukan,” kata Irfan dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Namun, Irfan enggan menjelaskan mengenai informasi yang hendak digali dari Honesti Basyir. "Ada lah," singkatnya. Sejauh ini, pihaknya mengaku telah memeriksa 10 orang.

“Sudah berjalan sebulan lebih kasus ini kami tangani, di hari ini memang kami mengundang mantan Dirut Bio Farma namun tidak hadir dengan alasan yang bersangkutan berhalangan hadir,” tuturnya.