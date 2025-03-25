Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

52 U-Turn di Jalur Pantura Bekasi Ditutup Selama Mudik-Balik Lebaran 2025

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |04:02 WIB
52 U-Turn di Jalur Pantura Bekasi Ditutup Selama Mudik-Balik Lebaran 2025
U-Turn di Jalur Pantura Bekasi ditutup selama mudik-balik Lebaran 2025 (Foto: Ade Suhardi/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Satlantas Polres Metro Bekasi resmi mulai menutup u-trun atau akses putar balik di jalur mudik arteri Pantura Kabupaten Bekasi. U-turn tersebut jadi potensi biang kemacetan saat arus mudik Lebaran 2025.

"Kita resmi akan menutup u-turn yang sekiranya memang nanti akan menghambat arus lalu lintas jalur mudik sehingga kita harus melakukan penutupan," ucap Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi Kompol David Ismail saat memimpin penutupan u-turn di Kabupaten Bekasi, Senin (24/3/2025).

David mengatakan, penutupan ini resmi diberlakukan pada Senin (24/3/2025), tepat Jelang puncak arus mudik lebaran 2025 yang diprediksi akan terjadi pada 28 dan 29 Maret 2025.

Penutupan 52 titik itu dilakukan guna mengantisipasi terjadi kemacetan akibat banyaknya kendaraan berputar arah, yang mengakibatkan penumpukan kendaraan.

"Keseluruhan sebanyak 52 u-turn di sepanjang jalur arteri Pantura Kabupaten Bekasi. Dari mulai perbatasan Bekasi Kota dengan Kabupaten Bekasi, Tambun sampai ke perbatasan Kabupaten Karawang di Kedungwaringin," kata David.

Menurutnya, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan karakteristik jalur Pantura yang kerap dipadati kendaraan dengan kecepatan tinggi saat arus mudik.

"Bahaya utama dari u-turn adalah perpotongan arus yang bisa menyebabkan hambatan serta meningkatkan risiko kecelakaan, terutama karena pemudik cenderung melaju di atas 50 kilometer per jam," ujarnya.

 

