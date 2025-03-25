Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral! Wanita Korban KDRT Suami Unggah Video di Medsos, Polisi Bidik Pelaku

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |20:30 WIB
Viral! Wanita Korban KDRT Suami Unggah Video di Medsos, Polisi Bidik Pelaku
Viral KDRT (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

BANDUNG - Seorang wanita berinisial A diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya hingga viral di media sosial. Wanita ini juga mengunggah video kekerasan fisik yang dilakukan suaminya di Instagram pribadinya. Bahkan, terlihat beberapa foto dirinya mengalami luka lebam akibat KDRT.

Korban A juga bercerita dan mengungkapkannya di media sosial bahwa ia sempat melaporkan kejadian itu ke Mapolresta Bandung pada pertengahan 2023.

Sementara Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, menjelaskan bahwa pihaknya telah merespons informasi tersebut setelah melihat unggahan korban di Instagram.

“Saya mengetahui kasus ini dari unggahan Instagram. Begitu mendapat informasi, saya langsung menghubungi korban melalui pesan,” ujar Aldi saat ditemui di Pos Pam Cikaledong, Nagreg, Selasa (25/3/2025).

Aldi mengonfirmasi bahwa korban memang pernah melaporkan kasus yang sama pada 2023. Namun, saat itu laporan dihentikan karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

“Ada kesepakatan damai sehingga perkara tidak bisa dilanjutkan. Tapi, karena sekarang korban ingin melanjutkan kembali, maka kami akan memprosesnya hingga tuntas,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Suami Aniaya Istri viral KDRT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190412/viral-opW1_large.jpg
Polisi Tetapkan Ayah Banting Bayi hingga Tewas di Tangsel Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419/alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176986/orang_dibakar-VdPg_large.jpg
Sadis, Suami di Jatinegara Diduga Tega Bakar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160211/istri-yWkg_large.jpg
Tragis Istri Tewas Dipiting Suami saat Bertengkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157494/kekerasan-5qPE_large.jpg
Pria di Lampung Merantai Leher Istri dan Memukuli Berulang Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/340/3156192/kdrt-nFLg_large.jpg
Tragis, Istri Dianiaya Suami Gegara Minta Uang Angsuran Pinjaman Bank
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement