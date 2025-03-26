Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Menang 1-0 dari Bahrain, Prabowo: Timnas Berhasil, Maju Terus!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |02:01 WIB
Indonesia Menang 1-0 dari Bahrain, Prabowo: Timnas Berhasil, Maju Terus!
Prabowo Subianto




JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kemenangan yang berhasil diraih Tim Nasional sepak bola Indonesia dengan skor 1-0 melawan Bahrain dalam Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dihelat di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (25/3/2025) malam.

Prabowo yang menyaksikan secara langsung pertandingan di GBK itu dengan riang gembira merayakan gol yang berhasil dilakukan oleh Ole Romeny pada menit ke-24.

“Alhamdulillah ya, kita berhasil tim nasional kita, perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, kerja keras,” tutur Prabowo.



      
