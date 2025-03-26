Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Nekat Jualan Miras saat Ramadhan, Sejumlah Pedagang Diamankan

Kuntadi , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |18:30 WIB
Nekat Jualan Miras saat Ramadhan, Sejumlah Pedagang Diamankan
Miras Ilegal (foto: Okezone)
A
A
A

KULONPROGO - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulon Progo, berhasil mengungkap kasus peredaran minuman beralkohol (mihol) ilegal selama bulan Ramadhan. Petugas menetapkan tiga orang tersangka dengan barang bukti ratusan botol miras dari berbagai merk dan kemasan.

Plt Kepala Satpol PP Kulonprogo, Budi Hartono mengatakan, tiga tersangka yang ditangkap IP (perempuan) warga Gamping Sleman yang tinggal di Pengasih. Dua tersangka lain DR (laki-laki) warga Wates, dan AL (laki-laki) warga Nanggulan. Ketiganya terbukti menjual miras ilegal.

“Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka, melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dalam Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Minuman Beralkohol," kata Budi, Rabu (26/03/2025).

Tersangka IP merupakan pemain baru dalam peredaran mihol. Sedangkan dua tersangka lain merupakan muka lama. Modus yang dilakukan IP dengan membuka toko kelontong yang salah satunya menjual miras tanpa dilengkapi izin edar. Sedangkan DR membuka tempat hiburan karaoke di Wates dna memiliki outlet mihol di Nanggulan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182977//pemerintah-i2O0_large.jpg
Satpol PP Gandeng KLH Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/612/3178959//viral-DjNB_large.jpg
Viral Istri Diceraikan dan Diusir Usai Suami Lolos P3K, Shella Saukia Beri Uang Bergepok-gepok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178537//viral-pW4O_large.jpg
Viral! Istri di Aceh Singkil Diceraikan dan Diusir Suami Usai Lulus PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176088//ragunan-bwYj_large.jpg
Ragunan Buka hingga Malam, CCTV Ditambah dan Satpol PP Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458//mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement