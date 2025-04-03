Puncak Arus Balik Lebaran 2025 di Jawa Barat Diprediksi Pada 6 April

BOGOR - Polisi memprediksi puncak arus balik Lebaran 2025 di wilayah Jawa Barat akan terjadi pada 6 April 2025. Beberapa rekayasa lalu lintas telah disiapkan salah satunya sistem one way.

"Puncak arus balik diperkirakan tanggal 6 April bulan ini, namun untuk cara bertindak pola manajemen rekayasa yang dilakukan itu dimulai sejak tanggal 3 April jadi sebelum pelaksaan one way nasional tanggal 6, itu tanggal 3 sudah didahului dengan one way-one way terbatas, one way lokal," kata Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Dodi Darjanto di Simpang Gadog, Rabu (2/4/2025).

Diprediksi, titik penumpukan kendaraan terjadi di beberapa bottle neck di Tol Cipali. Terutama di sekitaran yang terdapat titik-titik rest area.

"Saat arus balik nanti tentunya dibeberapa botlle neck di Tol Cipali pada saat arus balik itu di KM 57, KM 166, KM 87 dan seterusnya yang ada rest area," jelasnya.

Karena itu, pihaknya turut mengimbau kepada para pengendara untuk dapat mempersiapkan ketersediaan bahan bakar sebelum masuk Tol. Sejauh ini, terjadi penumpukan ketika rest area ditutup yang disebabkan over kapasitas kendaraan.

"Masyarakat banyak memaksakan diri berhenti di bahu jalan, bahkan sampai dua lajur. Pada saat dua lajur mengisi jalan tol itu sangat berbahaya karena jalan tol di desain bebas hambatan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)