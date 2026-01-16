Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korlantas Tegaskan Disiplin Sopir dan Armada Laik Jalan Menjelang Mudik Lebaran

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |14:50 WIB
Korlantas Tegaskan Disiplin Sopir dan Armada Laik Jalan Menjelang Mudik Lebaran
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (foto: dok ist)
JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menginstruksikan seluruh Dirlantas dan Kasatlantas di Indonesia untuk melakukan koordinasi intensif dengan pengusaha angkutan umum, termasuk bus dan travel, serta pengemudi, menjelang arus mudik dan balik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2026.

Instruksi tersebut menekankan pentingnya kesiapan armada secara menyeluruh, karena angkutan umum menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat saat Lebaran. Agus menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama.

“Koordinasi ini penting agar para pengusaha angkutan benar-benar mempersiapkan armadanya dalam kondisi laik jalan dan aman. Kendaraan harus dipastikan memenuhi standar keselamatan sebelum dioperasikan,” kata Agus, Jumat (16/1/2026).

Selain kesiapan armada, perhatian juga diberikan kepada disiplin pengemudi. Agus mengingatkan agar sopir angkutan umum mematuhi aturan lalu lintas, tidak ngebut, dan selalu mengutamakan keselamatan penumpang serta pengguna jalan lainnya.

