HOME NEWS JABAR

Jelang Pemberlakuan One Way, Polisi Mulai Sterilisasi Tol Cipali

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |16:20 WIB
Jelang Pemberlakuan One Way, Polisi Mulai Sterilisasi Tol Cipali
Polisi Mulai Sterilisasi Tol Cipali (foto: Okezone/Ari)
A
A
A

CIREBON - Pada H+3 Lebaran 2025 atau Kamis (3/4/2025) siang menjelang sore, arus lalu lintas di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) tampak padat dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Sejauh ini, jalur di Tol Cipali tengah dilakukan sterilisasi oleh kepolisian.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di Tol Cipali dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah telah kosong melompong dari kendaraan. Pasalnya, petugas kepolisian telah melakukan sterilisasi dari kendaraan persiapan dilakukannya sistem One Way.

Sistem One Way rencananya akan diberlakukan pada sekira pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WIB berdasarkan diskresi dari kepolisian di Tol Cipali. Namun, belum ada informasi pasti apakah sistem One Way akan diberlakukan secara nasional ataukah hanya dilakukan secara lokal saja di Tol Cipali.

Adapun arus lalu lintas di Tol Cipali dari arah Jawq Tengah menuju Jakarta terpantau cukup padat. Khususnya di sekitar GT Palimanan 3.

Tak hanya itu, di jalur Tol Palimanan-Kanci, arus lalu lintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta pun terpantau cukup padat. Khususnya dari arah Ciperja Timur dan sekitar Plumbon.
 

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Arus Balik Mudik Mudik 2025
