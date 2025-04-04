Preman Berkedok Ormas Cegat Mobil Pemudik Minta Uang Sambil Ancam Pakai Golok di Cianjur

CIANJUR - Jajaran Polres Cianjur berhasil mengamankan 4 orang preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang berulah mencegat sebuah kendaraan roda empat yang ditumpangi keluarga pemudik. Keempat preman tersebut dengan mengacungkan senjata tajam jenis golok memberhentikan kendaraan korban dan meminta sejumlah uang.

Peristiwa tersebut berawal saat korban dan keluarganya hendak mudik ke kampung halamannya di Kecamatan Sindangbarang, Cianjur. Tiba-tiba saja ketika di Jalan Raya Cianjur Selatan, Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, mobil korban dipepet kendaraan para preman diminta berhenti, tanpa tahu kesalahannya.

"Empat orang preman turun dengan mengenakan pakaian ormas sambil menenteng sajam, menanyakan identitas korban, dan melakukan pengancaman terhadap korban dengan meminta sejumlah uang," terang Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto kepada awak media Jum'at (4/4/2025)