INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Wamen Bima Arya: Wisata Jokowi Jadi Destinasi Baru di Solo

Vitriana D , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |11:40 WIB
Wamen Bima Arya: Wisata Jokowi Jadi Destinasi Baru di Solo
Wamen Bima Arya: Wisata Jokowi Jadi Destinasi Baru di Solo/Antara
A
A
A

SOLO- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto bersilaturahmi ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bima juga membahas sejumlah agenda dengan Jokowi.

Bima juga ingin melihat langsung kediaman Jokowi yang saat ini menjadi destinasi wisata baru di Kota Solo.

"Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya Wisata Jokowi," kata Bima Arya di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

"Ternyata ke sini benar, ada 'Wisata Jokowi'. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,"sambung Bima Arya.

'Wisata Jokowi' ini merupakan istilah untuk kunjungan ke rumah pribadi Jokowi di Solo. Sejak tak menjadi presiden, Jokowi membuka pintu bagi masyarakat yang ingin datang bersilaturahmi.

Politikus PAN ini menyebut 'Wisata Jokowi' mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya pertunjukan kesenian, budaya, serta banyaknya sentra kuliner di kawasan itu.

Selain itu, masyarakat juga tampak berbondong-bondong bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

Ia turut mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memadati kediaman pribadi Jokowi di Gang Kutai Utara Nomor 1 tersebut. Jokowi dan Bima juga sempat menikmati pertunjukan.

Bima pun memuji semua pengisi kegiatan di depan rumah Jokowi, terutama orkestra dari SMKN 8 dan para budayawan.

"Jadi apresiasi teman-teman SMK dan semua budayawan dan semua pengisi acara yang memeriahkan di sini," ujarnya.

      


