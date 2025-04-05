Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pria Bersarung di Sampang Diduga Korban Pembacokan, Kaosnya Bersimbah Darah

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |12:53 WIB
SAMPANG – Seorang pria bersarung berinisial MA (43) ditemukan mengalami luka diduga dibacok seseorang.

Insiden berdarah itu terjadi di Jl. Halim Perdana Kusuma Sampang pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB. Dalam video yang viral terlihat korban memakai sarung berwarna biru dan kaos berwarna putih sedang merintih kesakitan.

Kapolres Sampang AKBP Hartono memebenarkan insiden tersebut dan pelaku berhasil diamankan ke Mapolres Sampang.

Insiden berawal saat petugas Humas Polres Sampang mendapat laporan dari warga bahwa telah terjadi dugaan pembacokan.

"Anggota langsung menuju salah satu warung makan yang berada di Jl. Halim Perdana Kusuma Sampang usai ditelpon warga yang melaporkan ada kejadian penganiayaan tersebut," ungkapnya, Sabtu (5/4/2025)

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Viral Sampang Pembacokan
